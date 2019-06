Domenica tragica sulla Presolana

Escursionista di 55 anni precipita e muore L’incidente nella tarda mattinata di oggi, domenica 2 giugno. L’uomo era a 2.500 metri di quota con un gruppo di altre persone.

Incidente in montagna questa mattina, domenica 2 giugno, a Castione della Presolana. Poco prima delle 11,30 il 118 è stato allertato per soccorrere un uomo di 55 anni precipitato nella zona della Presolana, a 2.500 metri di quota. Sul posto l’elicottero, allertato anche il Soccorso alpino di Clusone. L’intervento è partito classificato in codice rosso, quindi grave: l’uomo, hanno fatto poi sapere i soccorritori, purtroppo è deceduto. Era in montagna con un gruppo di altre persone.

