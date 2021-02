(Foto by Pierino Bigoni)

I primi raggi sul campanile (Foto by Pierino Bigoni)

Dopo tre mesi ecco i primi raggi

Il sole torna a illuminare Valcanale - Video Ardesio, lunedì 8 febbraio alle 13,14 il sole si è riaffacciato dalle montagne e ha illuminato Valcanale. Era «nascosto» dal 2 novembre.

Riecco il sole a Valcanale di Ardesio. Per gli abitanti della contrada raccolta intorno alla chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta è stato un miraggio per tre mesi. Infatti mancava dal 2 novembre scorso, nascosto dalle montagne a Sud Ovest del paesino, dal Monte Secco al Gruppo Arera. Come ormai avviene da anni, il ritorno del sole è stato atteso e fotografato da Pierino Bigoni, appassionato di montagna ed esperto del Gruppo micologico Bresadola di Villa d’Ogna.

Ecco uno scatto dei primi raggi sul campanile.

I primi raggi sul campanile di Valcanale

(Foto by Pierino Bigoni)

E qui di seguito un filmato del sole che si affaccia su Valcanale, con un panorama mozzafiato delle montagne innevate attorno alla frazione.

