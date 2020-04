Fiamme in piazza dell’Orologio a Clusone

Brucia una cucina, nessun ferito I Vigili del fuoco sono intervenuti domenica 26 aprile in Valle Seriana per spegnere le fiamme.

I Vigili del fuoco di Clusone e i volontari di Gazzaniga sono intervenuti con l’autoscala e gli Aps nella mattinata di domenica 26 aprile in piazza dell’Orologio a Clusone per un incendio che si è sviluppato in una cucina di un palazzo che affaccia sulla piazza.

L’intervento dei Vigili del fuoco a Clusone

Dopo aver spento le fiamme i Vigili del fuoco hanno anche appurato che non vi fosse nessun ferito.

