Fiamme sul tetto, intervento dei vigili del fuoco a Nembro

I Vigili del fuoco del distaccamento di Clusone e una squadra della Centrale di Bergamo sono intervenuti per un incendio su un tetto di un edificio a Nembro, in via Lonzo, intorno alle 15 di giovedì 25 agosto. Secondo la prima ricostruzione, hanno preso fuoco i pannelli solari situati sul tetto: le fiamme hanno danneggiato circa 70 metri quadrati di superficie. I Vigili del fuoco, spento il rogo, hanno messo in sicurezza e hanno bonificato l’area interessata.