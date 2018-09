Ardesio, folla alla veglia per Luigi

Una rosa bianca dai compagni di classe Gremita la chiesa parrocchiale di Ardesio nella serata di martedì 25 settembre: si prega per Luigi e la sua famiglia, ma anche per Paolo, le cui condizioni sono critiche.

Il silenzio e la preghiera sommessa. Alle 20 è iniziata la veglia di preghiera per ricordare Luigi Stefano Zanoletti, 14 anni, originario della piccola frazione di Marinoni di Ardesio. La preghiera è iniziata alle 20 nella parrocchia di Ardesio: un segno di vicinanza alla famiglia di Luigi ma anche per pregare per Paolo Marzupio, 16 anni, di Valgoglio, ricoverato in ospedale a Monza e che rischia di perdere l’uso delle gambe. In ospedale a Bergamo anche Simone Bigoni, 14enne di Ardesio.

Su un tavolo sette lumini accesi, in chiesa tantissime persone anche prima delle 20: moltissime famiglie da tutta la Val Seriana e tanti giovani, coetanei di Luigi. Numerosi gli studenti della scuola che frequentava Luigi, a Gazzaniga. I compagni di classe del ragazzo hanno deposto anche una rosa bianca sull’altare.

Un’altra veglia è in programma nell’abitazione di Luigi nella serata di mercoledì 26 settembre.

