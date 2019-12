Forte odore di benzina in un bar

Gazzaniga, intervento dei Vigili del Fuoco Verso le 13 sono stati chiamati dal proprietario di un bar in via Manzoni.

Un’auto pompa dei Vigili del Fuoco di Gazzaniga, è intervenuta venerdì 20 dicembre attorno alle 13 in via Manzoni in paese per una segnalazione del proprietario di un bar che ha sentito un forte e persistente odore di benzina all’interno e all’esterno del suo locale.

L’intervento effettuato con strumenti per rilevare la presenza di sostanze particolari hanno permesso di capire che presumibilmente qualcuno aveva sversato una ingente quantità di benzina nei tombini facendo disperdere i vapori ovunque.

La situazione si è risolta senza alcun tipo di intervento verso le 15.30.

