Frana a Vilminore di Scalve - Foto Due anni fa cedimento sulla stessa strada

Frana a Vilminore di Scalve - Foto

Una frana ha parzialmente isolato le frazioni di Vilminore nella tarda serata di lunedì 26 ottobre. Il cedimento della carreggiata è avvenuto all’ingresso della frazione Bueggio, sulla strada provinciale 58, in un tratto peraltro già transennato, intorno alle 22 di ieri sera. La strada è stata chiusa in attesa del sopralluogo dei tecnici della Provincia di Bergamo previsto per la mattinata di martedì 27 ottobre. Sul posto anche il sindaco Pietro Orrù. Le frazioni non sono comunque completamente isolate anche se per scendere a valle devono percorrere la strada piuttosto lunga da Colere. Il tratto di strada franato era già stato interessato proprio il 28 ottobre di un paio di anni fa da un terribile cedimento.

