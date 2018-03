Frana sopra la via Mala pedonale

Decisa la chiusura della strada a Colere Rimarrà chiusa per qualche giorno la strada pedonale della Via Mala, che corre accanto alla strada carrabile (invece regolarmente aperta) e che permette di ammirare le spettacolari cascate di ghiaccio.

Una chiusura decisa dal Comune di Colere, che ha competenza territoriale sulla zona, a causa di una frana che si è originata in località Castello, a circa 200 metri in alto rispetto alla Via Mala. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri della stazione di Vilminore, gli operai e i tecnici del Comune di Colere e della Comunità montana di Scalve. Su L’Eco di Bergamo le dichiarazioni del sindaco di Colere e tutti gli aggiornamenti sulla frana.

