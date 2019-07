Fulmine colpisce i contatori Enel

Temporale e incendio a Vertova A Vertova un fulmine ha incendiato i contatori Enel di via Testa. Sul posto i vigili del fuoco e i tecnici Enel.

Il maltempo che si è abbattuto sulla Bergamasca nel pomeriggio di sabato 27 luglio ha portato acquazzoni, vento e qualche fulmine. Uno di questo ha colpito le centraline dell’Enel di Vertova in via Testa, causando in un rogo dei contatori. È successo alle 15 e sono intervenuti sia i vigili del fuoco sia i tecnici dell’Enel.

