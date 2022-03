Gandino: tre ettari di bosco in fiamme, in sicurezza le seconde case della zona - Foto

Un incendio è scoppiato nel primo pomeriggio di giovedì 24 marzo nei boschi di Gandino, in Valle Seriana . I Vigili del fuoco volontari di Gazzanica sono entrati in azione poco dopo le 15 tra le località di Valpiana e Monte di Sovere insieme alle squadre della Protezione Civile Valgandino, Albino e Vertova.

A prestare soccorso è poi sopraggiunto anche l’elicottero regionale che riesce ad approvvigionarsi alle pozze di abbeverata per evitare che le fiamme raggiungessero alcune cascine e seconde case disabitate in questo momento della zona. Presenti sul posto anche i Carabinieri forestali. Nel corso del pomeriggio il perimetro è stato messo in sicurezza, ma nella mattinata di venerdì 25 marzo, a partire dalle 6, ci saranno nuove verifiche.