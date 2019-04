Gandino, un tasso a spasso al mercato

Catturato dalla Polizia provinciale L’animale, avvistato in piazza Vittorio Veneto, si è poi rifugiato, spaventato, nel cortile del vicario parrocchiale. Gli agenti lo ha catturato e messo al sicuro.

In economia e al mercato bisogna stare attenti...al tasso. Il mercato peró è quello del sabato a Gandino e il tasso è l’animaletto in pelo, carne e ossa che sabato 13 aprile è finito spaventato in piazza Vittorio Veneto, a pochi passi dal municipio. Sorpresa e curiosità fra i tanti presenti, che l’hanno poi visto rifugiarsi in piazza Santa Croce, nel cortile dell’abitazione del vicario parrocchiale, don Giovanni Mongodi. Sul posto alcuni volontari della Pro Loco e il sovrintendente della Polizia locale Giuseppe Maida, che ha allertato la Polizia provinciale. Gli agenti hanno catturato l’animale, tra l’altro di ragguardevoli dimensioni, e l’hanno messo al sicuro.

