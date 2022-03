Gazzaniga, scivola sui sassi umidi per 10 metri: ferita donna di 60 anni

Una donna di 60 anni nata in Svizzera e residente a Fiorano al Serio è rimasta ferita giovedì alle 16,45 nei boschi di Orezzo, a Gazzaniga, in località San Rocco: stava passeggiando con il marito lungo il sentiero 521A quando è scivolata sui sassi umidi lungo il pendio per 7 metri. Il marito ha subito lanciato l’allarme al 112 e sono intervenuti ambulanza, automedica ed elicottero del 118, i vigili del fuoco di Gazzaniga, il Soccorso alpino e i carabinieri della Compagnia di Clusone.