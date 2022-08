Gorno, cade dall’albero: muore 74enne

Infortunio mortale venerdì mattina a Gorno, in Val del Riso. La vittima è un uomo di 74 anni, che V. B., che abitava in paese. L’allarme è scattato verso le 8,30 sopra via Sant’Antonio: secondo la prima ricostruzione l’uomo stava tagliando la legna in una zona boschiva vicino a casa sua, quando, per cause in corso d’accertamento, è caduto da un albero. Con lui c’era il nipote che ha chiesto aiuto. Sul posto l’elisoccorso, il Soccorso alpino e i carabinieri della compagnia di Clusone che stanno portando avanti gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.