Grandine e detriti in strada a Clusone

Weekend all’insegna dei temporali Violento acquazzone e grandine in Val Seriana nel pomeriggio di venerdì 20 luglio. Sulla strada tra Clusone e Villa d’Ogna detriti in strada. Super lavoro per i vigili del fuoco.

Il temporale, preannunciato, ha colpito la Val Seriana intorno alle 16 di venerdì 20 luglio. Colpita Clusone con una forte grandinata. In particolare disagi sulla strada tra Clusone e Villa D’Ogna, ricoperta di terriccio e detriti portati dall’acqua. A Senda, in prossimità della strada che porta al sentiero per la cappelletta dedicata alla Madonnina di Senda, la pioggia ha portato in strada detriti e fango.

Tutto il weekend sarà all’insegna dei temporali che colpiranno la Bergamasca. «Una perturbazione divide l’Italia. Il Nord alle prese con i temporali mentre il Centro Sud sarà sotto la cappa dell’anticiclone africano - spiegano da 3BMeteo -. Da lunedì acquazzoni e temporali andranno verso il Centro Sud con stop al caldo africano».

Il week-end dunque si preannuncia instabile soprattutto al Nord dove saranno più probabili e frequenti rovesci e temporali irregolari, anche di forte intensità. Non sono da escludersi delle grandinate e colpi di vento. I fenomeni saranno distribuiti a macchia di leopardo: non mancheranno infatti delle fasi asciutte e soleggiate, in particolare su coste e pianure.

