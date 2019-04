(Foto by Giuliano Fronzi)



Grave incidente a Gorno -Foto

Sul posto i soccorsi, tre feriti verso le 19.30 uno schianto che ha visto coinvolti più veicoli sulla strada della Val del Riso.

Due ambulanze e un’auto medica sono intervenute alle 19.30 sulla strada della Val del Riso per un incidente che ha visto coinvolti più veicoli e in cui ci sarebbero feriti anche gravi. I soccorsi sono infatti stati chiamati in codice rosso.





