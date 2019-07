In alpeggio animali senz’acqua

La portano i vigili del fuoco - Foto Scorte in esaurimento all’alpe Golla: domenica mattina l’intervento per abbeverare 150 tra mucche e cavalli.

I vigili del fuoco del distaccamento di Gazzaniga hanno raggiunto sabato la zona dell’alpe Golla in territorio di Premolo, in località Belloro, dove 150 tra mucche e cavalli rischiano di restare senz’acqua. Il sopralluogo è iniziato domenica 7 luglio dalle 8, quando insieme a volontari di alcuni gruppi antincendio boschivo dell’alta Valle Seriana e della Croce Blu di Gromo, i vigili del fuoco hanno predisposto il sistema per portare l’acqua con cui abbeverare gli animali dell’alpeggio. Sono state stese 400 metri di manichette per raggiungere le vasche.

Con il coordinamento della Prefettura, l’operazione è stata indispensabile, perché le scorte dell’alpe sono agli sgoccioli e il rischio è che non ci sia più acqua per mucche e cavalli in alpeggio, in un punto in cui solo i mezzi dei vigili del fuoco possono arrivare. Dalle manichette è stata pompata acqua che andrà poi a riempire le vasche di raccolta.

