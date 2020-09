In scooter senza assicurazione e patente

Gandino, 3.700 euro di multa a un 47enne Denunciato dai carabinieri, il veicolo era già sottoposto a fermo amministrativo.

Nel primo pomeriggio di venerdì 11 settembre i carabinieri della Stazione di Gandino hanno denunciato a piede libero un uomo di 47 anni, disoccupato e noto alle forze dell’ordine per truffa.

Durante un controllo stradale in via Ca’ Antonelli a Gandino, hanno fermato l’uomo a bordo di uno scooter Honda Silver Wing 600. Dagli accertamenti i militari hanno appurato che il mezzo era senza copertura assicurativa ed era già sottoposto a sequestro e fermo amministrativo per questo motivo dal 29 febbraio di quest’anno. L’uomo non aveva nemmeno la patente idonea per guidare il mezzo.

Oltre alla denuncia penale per reiterazione nella guida senza patente venivano contestate violazioni amministrative per circolazione con veicolo privo di copertura assicurativa e per circolazione con veicolo sequestrato che prevedono la sanzione in misura ridotta rispettivamente di € 1736 ed € 1988, per un totale di oltre 3.700 euro.

