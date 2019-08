Incendio in una cascina - Foto

Tetto e fieno in fumo sopra Castione Un rogo ha bruciato 80 metri quadrati di tetto e mandato in fumo tutto il fieno raccolto in una stanza dell’edificio.

Incendio in una cascina fortunatamente disabitata in località Romentarech, in una zona sopra l’abitato di Castione, nel pomeriggio di martedì 6 agosto: un rogo ha bruciato 80 metri quadrati di tetto e mandato in fumo tutto il fieno raccolto in una stanza dell’edificio.

Difficili le operazioni di intervento: la strada per raggiungere la cascina è poco accessibile per i mezzi dei vigili del fuoco che sono accorsi da Clusone intorno alle 16. L’intervento ha coinvolto gli uomini di Gazzaniga e Bergamo che hanno lavorato fin dopo le 19.

