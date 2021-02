Incendio in una ditta di tessuti a Cene

A fuoco due macchine «rameuse» Nessun ferito nell’incendio in una ditta di tessuti della Valle Seriana: in azione i Vigili del fuoco di Clusone e Gazzaniga.

I Vigili del fuoco del distaccamento di Clusone e i volontari di Gazzaniga sono intervenuti per un incendio ai macchinari interni di una azienda di tessuti a Cene in via Capitanio 9 intorno alle 10 di sabato 20 febbraio. Non ci sono feriti. Da una prima ricostruzione pare che si siano incendiate due «rameuse», macchine impiegate per asciugare i tessuti e che funzionano a metano. È probabile che abbia preso fuoco del pulviscolo che, risalendo lungo il camino di sfogo per l’aria calda, ha intaccato i lucernari del tetto in lamiera con i cupoloni in plastica. Spente le fiamme i Vigili del fuoco hanno bonificato la zona compromessa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA