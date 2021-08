(Foto by Corna)

L’incidente (Foto by Corna)

Incidente con feriti a Nembro, code sulla superstrada Schianto nel pomeriggio di giovedì 5 agosto a Nembro sulla superstrada.

Scontro poco dopo le 15 di giovedì 5 agosto a Nembro, sulla superstrada. Coinvolte due autovetture e 4 persone. Sul posto sono intervenute 4 ambulanze, con i vigili del fuoco della centrale di Bergamo e le forze dell’ordine. Le condizioni dei feriti non sarebbero preoccupanti: sono infatti tutti e quattro in «codice giallo». Lungo la superstrada, durante i soccorsi e i rilievi, si sono formate lunghe code. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi e bonificato l’area.

