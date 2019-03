Incidente nella mattinata sul monte Curò

Muore un escursionista, un altro è ferito Incidente nei pressi del rifugio Curò. Un uomo è morto, un altro è ferito. Sul posto il soccorso alpino e l’elicottero del 118.

Infortunio in quota martedì mattina: l’allarme è stato lanciato poco dopo le 11 per due persone cadute nei pressi del monte Curò, in territorio di Valbondione. I soccorsi con l’elisoccorso di Bergamo e il Soccorso Alpino stanno intervenendo in codice rosso. Uno dei due feriti è deceduto. I soccorsi sono molto complessi e sono ancora in atto. Per il momento non si hanno altre informazioni nè si conosce la dinamica dell’incidente.

