Cade da una scala in un birrificio Grave uomo di 65 anni ad Albino

Grave uomo di 65 anni ad Albino In gravi condizioni un uomo di 65 anni ad Albino. Soccorsi anche con l’elicottero.

Incidente sul lavoro ad Albino, in via Giotto, poco dopo le 9 di martedì 19 marzo. Dalle prime informazioni raccolte pare che un uomo sia caduto da una scala che porta a un soppalco, da circa un’altezza di tre metri. Si tratta di un 65enne della zona che ha riportato un trauma commotivo serio. L’infortunio si è verificato in un birrificio Dom Byron Beer, in località Desenzano al Serio.

L’intervento dell’elicottero

Sul posto anche l’elicottero del 118 e un’ambulanza del 118. L’uomo pare in gravi condizioni e con l’elisoccorso è stato trasferito al Papa Giovanni di Bergamo. Sul luogo dell’incidente anche i tecnici dell’Ats.

