Incidenti e lavori, in tilt la Val Seriana

Serata difficile per gli automobilisti Due incidenti, uno a Ranica e l’altro a Nembro e il lavori all’uscita di Cene provocano code da e per la Valle Seriana. Venerdì difficile per gli automobilisti.

Code in entrambe le direzioni in Valle Seriana a causa di due incidenti che si sono verificati sulla provinciale in serata, uno alle 18.40 a Nembro che ha visto coinvolte due auto e con due feriti lievi e un altro subito dopo alle 19.20 a Torre Boldone sempre un tamponamento che ha coinvolto sei persone tutte in codice verde.

Più in alto sempre sulla provinciale è chiusa l’uscita di Cene Sud per lavori.

A causa di queste situazioni il traffico è andato in tilt con lunghe code da e per la Valle da Bergamo fino a oltre Albino, intasate anche le strade comunali che attraversano i paesi.

