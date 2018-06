«La croce di Colere, simbolo di tutti»

Raccolta fondi per il restauro in chiesa La croce di Colere, un patrimonio per tutti. Anche il parroco, don Antonio Locatelli, in campo per salvare il simbolo dei minatori.

La croce di Colere, un patrimonio di tutti per ricordare le fatiche del passato ma anche la speranza nel futuro che ebbero sempre i minatori che la realizzarono nel 1951. Così anche il parroco di Colere, don Antonio Locatelli, si mobilita per salvare la croce sulla Presolana in una bella riflessione pubblicata su «L’Eco di Bergamo» di venerdì 8 giugno. La croce dei minatori di Colere ha infatti urgente bisogno di un intervento di restauro e consolidamento. La raccolta fondi è aperta sul sito Kendoo.it, ma da questo fine settimana sarà possibile offrire anche all’interno della chiesa parrocchiale, in un’apposita cassettina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA