La neve in Val Seriana (Foto by Foto Fronzi)

La neve è arrivata, fiocca dall’alba

Guarda le foto dalla Val Seriana La neve è arrivata nelle Valli, come da previsione e da allerta meteo della Protezione Civile . Una vasta perturbazione artica si è allungata dal Nord Europa verso il Mediterraneo determinando un peggioramento che è stato ben evidente dalle prime ore del 1° febbraio.

Le zone più coinvolte sono il Nordest e le Tirreniche e in Bergamasca la neve è scesa con un’intensa perturbazione con i primi paesaggi bianchi. Nevica in val Seriana come si può vedere nelle foto di Giuliano Fronzi al passo della Presolana: qui nella mattinata di giovedì 1° febbraio c’erano già 15 centimetri. Nevica in Val Brembana dai 900 metri.

Nevica a Valbondione

(Foto by Foto Bonacorsi)



(Foto by Nevica al Passo della Presolana (Foto Fronzi))



(Foto by Prime auto imbiancateFoto Fronzi)

Fiocca in Val Seriana

(Foto by Foto Fronzi)

Neve in Val Seriana

(Foto by Foto Fronzi)

L’aria fredda che accompagna il fronte ha determinato un generale abbassamento delle temperature e della quota neve. Pioggia quindi in pianura e neve in montagna, con una buona notizia per gli sciatori bergamaschi: sabato è previsto sole.

