La piccola Elena fa rinascere il paese

Dopo 21 anni finalmente un fiocco A Dosso di Azzone, in Val di Scalve, l’ultimo nato nel 1998: è lo zio della bimba. Per lei campane a festa e palloncini.

Ha gli occhi chiari di papà Andrea e i capelli scuri di mamma Vanessa. Elena è nata alle 17,30 di sabato 22 giugno all’ospedale di Esine, in Val Camonica. Ad aspettarla non c’era solo la sua famiglia, ma un intero paese: Dosso, frazione di Azzone. Un pugno di case aggrappate alla montagna sulla strada che porta a Borno che fino a sabato contava solo 29 abitanti, dove non arrivano nemmeno i pullman e dove da 21 anni non si festeggiava l’arrivo di un bambino.

Con mamma Vanessa e papà Andrea

«È davvero un evento – dice il neopapà, Andrea Lenzi, 28 anni –. L’ultima volta che è nato qualcuno qui a Dosso è stato mio fratello Luca, 21 anni fa. E in paese hanno già iniziato a festeggiare: domenica hanno suonato le campane». Campane a festa, come nelle solennità religiose, un suono allegro che per più di otto minuti, sia a mezzogiorno che a mezzogiorno e mezza, ha annunciato la nascita di Elena.

