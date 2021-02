L’allerta: «Slavina non assestata

lungo il sentiero Pianone-Pizzo Formico» L’allarme lanciato dal Comune di Clusone. Sopralluogo del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.

Il Comune di Clusone segnala la presenza di una slavina non assestata lungo il percorso che da Pianone porta alla Capanna Ilaria/Pizzo Formico. Il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico ha effettuato un sopralluogo nella mattinata di domenica 7 febbraio per verificare la situazione. L’amministrazione comunale invita a evitare comportamenti o scelte non sicure: meglio evitare escursioni in zona e, se proprio costretti a passare, si consiglia l’uso dei ramponi da ghiaccio.

Attenzione Si comunica che lungo il percorso Pianone- Pizzo Formico é stata segnalata la presenza di slavina non... Pubblicato da Clusone Comune su Sabato 6 febbraio 2021

