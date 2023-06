L’appello dei nonni: «Mandateci una cartolina qui alla Casa di riposo»

«L’idea è nata così – racconta l’educatrice –, per caso, quando nei giorni scorsi, dopo tanto tempo è arrivata una cartolina. Che sorpresa: non erano più abituati a riceverne, come se si fossero dimenticati di questa bella tradizione, e in loro si sono sprigionati tanti ricordi. Ne arrivavano parecchie prima, e loro stessi le ricevevano da figli e nipoti: amavano poi guardare i posti raffigurati sulla cartolina e fantasticare. Così è nata l’idea di lanciare un appello per tornare a ricevere di nuovo le cartoline. Oltre al piacere di averle tra le mani, per noi rappresenta anche uno spunto per poter lavorare con gli ospiti e ricostruire la geografia di tutte le cartoline che arriveranno. Siamo sicuri che, come sempre, la gente risponderà con gioia al nostro appello».