L’idroelettrico in ginocchio, perdite fino al 75 per cento: laghetto sparito sulle Orobie

Fontana: «Sostegni agli agricoltori»

Il tema siccità è al centro del dibattito della Regione Lombardia: «Stiamo vivendo una situazione eccezionale, di una gravità che non si era mai verificata in questi anni» è il primo commento del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, al termine della riunione tra la Conferenza delle Regioni e il capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio. «In questo momento più che mai - ha proseguito - è importante operare in maniera coordinata e con una linea comune, prendendo in considerazione le opinioni dei tecnici per seguire la strada migliore per risolvere l’emergenza. Poi penseremo a una richiesta dello “stato di calamità” per ottenere i risarcimenti e i ristori per i nostri agricoltori».