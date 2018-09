Lo sci di Lizzola «vola» all’asta Impianti comprati dalla coop Valbondione. I quasi 2 milioni di metri quadrati su cui si trovano rifugi e impianti di risalita aggiudicati per 223 mila euro: rialzi per 103 mila.

Alla fine hanno dovuto sborsare oltre 100 mila euro in più, ma il rialzo deve valere l’impresa e il risultato è che dall’Immacolata – neve e freddo permettendo – a Lizzola si riprenderà a sciare.

Il comprensorio sciistico di Valbondione è ora della Cooperativa Nuova Lizzola che si è aggiudicata per 223 mila euro l’asta tenutasi ieri in via Pradello a Bergamo, nello studio del curatore fallimentare di Stl, la fu Sviluppo turistico Lizzola.

