«Magut Race», sfida tra 100 concorrenti

A Songavazzo la «pazza» gara dei muratori La competizione è stata programmata domenica pomeriggio.

È già sold out la quinta edizione della pazza gara dei muratori, la «Magut Race» che da 5 anni raduna, nella pineta dietro il ristorante «La Baitella» di Songavazzo (via Pineta 71), uomini e donne pronti a sfidarsi lungo una ripidissima salita con un sacco di cemento in spalla. Si svolgerà domani pomeriggio, nel rispetto delle disposizioni sanitarie in materia di Covid 19. La «Magut Race» è organizzata dalla «Fly-Up Sport» di Mario Poletti con la partnership di Italcementi, l’autorizzazione del Comune di Songavazzo e la collaborazione del ristorante «La Baitella».

Sono 100 i concorrenti iscritti che si sfideranno lungo la salita nella pineta, un percorso di circa 150 metri con un dislivello di 50 e sulle spalle i 25 chili del sacco di cemento. Una sfida con se stessi, ma anche uno spettacolo per il pubblico che potrà osservare e sostenere, a distanza, i concorrenti, mentre la coreografia in tema farà da cornice all’evento. L’accesso all’area sarà consentito solo previa misurazione di temperatura corporea e sarà obbligatorio l’uso della mascherina e l’igienizzazione delle mani e il mantenimento delle distanze. La scorsa edizione era stata vinta dal bergamasco Daniel Guerini, primo su oltre cento partecipanti, con il tempo di 1’55”. L’evento prenderà il via alle 15 di domani con partenza della prova alle 17. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.fly-up.it.

