Malore fatale per un 68enne ad Albino

Muore in auto mentre va in ospedale Un uomo di 68 anni è morto nel pomeriggio di domenica 10 giugno mentre stava cercando di raggiungere l’ospedale accompagnato dal figlio in automobile.

Dalle prime informazioni sembra che l’uomo abbia accusato un malore in casa e abbia telefonato al figlio per essere accompagnato al pronto soccorso. Sulla strada verso l’ospedale avrebbe accusato un altro malore, stavolta fatale. Sul posto sono giunti i soccorritori della Croce verde di Colzate, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare.

