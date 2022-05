Malore mentre guida il furgone, 52enne di origini bergamasche muore a Olbia

Ha avuto un malore mentre era alla guida del suo furgoncino e ha finito la corsa contro un muro, dopo aver urtato tre auto. È morto così venerdì mattina a Olbia, in via D’Annunzio, Stefano Belotti, 52 anni, residente a Sassari ma originario di Albino. I medici del 118 intervenuti sul posto non hanno potuto fare nulla per lui, stroncato da un arresto cardiaco.