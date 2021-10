Malore nei boschi sopra Pradalunga, soccorso un 74enne Intervento poco prima delle 9 di lunedì mattina 18 ottobre del Soccorso alpino della VI Orobica: i soccorritori hanno recuperato un uomo di 74 anni che si era sentito male nel bosco, sopra l’abitato di Pradalunga.

I tecnici della Stazione di Media Valle Seriana, in collaborazione con i soccorritori dell’ambulanza e dell’auto infermieristica di Areu, lo hanno raggiunto e visitato. Si è reso necessario disboscare l’accesso alla zona in cui si trovava il 74enne che quindi è stato calato lungo un prato in pendenza. Infine l’ambulanza lo ha portato in ospedale.

L’intervento sopra Pradalunga

