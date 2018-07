Mamma orsa a spasso coi cuccioli

Guarda il bellissimo video nei boschi Sei a spasso tra i sentieri ed ecco che l’incontro si fa ravvicinato... e meraviglioso. A Ossimo inferiore, vicino alla Val di Scalve, mamma orsa era a spasso con i suoi cuccioli.

Le riprese sono state fatte nelle scorse ore a Ossimo inferiore, nei boschi vicini alla Val di Scalve. Chi ha ripreso ha visto prima l’orsa e, a seguire, i quattro cuccioli che con pochi salti, hanno raggiunto la mamma per poi nascondersi tra la fitta vegetazione.

E pensare proprio due giorni fa in una valle del Bresciano si era verificata una strage di pecore: era successo lo scorso weekend nel comune di Spiazzo Rendena, in Val Borzago, dove i pastori, ed il gregge di 750 capi, avevano fatto sosta lungo il percorso per Malga Stablei, in Val Rendena. Qui la strage, con il pastore del gregge che è sicuro: è stato un orso a sbranare una quarantina delle sue pecore nella notte tra giovedì e venerdì.

