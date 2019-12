Matrimonio in stile «Colorado»

E a Clusone arrivano i vip - Foto Matrimonio con vip dello spettacolo sabato 7 dicembre nella Città di Clusone dove nella mattinata sono convolati a nozze l’imprenditore e produttore cinematografico Maurizio Totti, fondatore e presidente della Colorado Film, e la compagna di origini clusonesi Lorenza Mazzoli.

Il matrimonio tra Maurizio Totti e Lorenza Mazzoli è stato celebrato dal primo cittadino Paolo Olini nella sala Legrenzi dello storico palazzo Marinoni Barca; tra gli invitati c’erano anche Diego Abatantuono e Fabio De Luigi. Al termine della cerimonia il banchetto si è svolto in un noto ristorante dell’altopiano.

Abatantuono a Clusone

De Luigi a Clusone

Abatantuono e De Luigi, che hanno attratto gli occhi di curiosi mentre si avviavano verso la Sala Legrenzi, erano stati intravisti già nella serata di venerdì in un locale di Clusone. La città non è nuova al passaggio di personaggi famosi e negli ultimi anni diversi hanno raggiunto Clusone per vari motivi come Eros Ramazzotti e la bella modella bergamasca Marica Pellegrinelli, avvistati a passeggio tra le vie della città, e poi Michelle Hunziker e il marito Tomaso Trussardi al rifugio San Lucio per un pranzo con vista sulla cittadina baradella.

