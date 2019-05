Mc Donald’s, nuovo ristorante a Nembro

Aperte le selezioni per 40 assunzioni Mercoledì 8 maggio a Nembro le selezioni per il nuovo ristorante: McDonald’s è alla ricerca di 40 persone dinamiche, predisposte al lavoro in team e al contatto con il cliente.

L’azienda assumerà 490 lavoratori nei ristoranti della Lombardia. Nella nostra provincia aprirà un nuovo ristorante a Nembro. Mercoledì 8 maggio a Nembro, presso l’Auditorium Modernissimo in via Roma 13, di fronte al palazzo del Comune di Nembro, avrà luogo il McItalia Job Tour, l’evento itinerante di selezione del personale organizzato da McDonald’s in tutte le città italiane in cui avvengono importanti assunzioni. A Nembro infatti, per l’apertura di un nuovo ristorante, McDonald’s è alla ricerca di 40 persone dinamiche, predisposte al lavoro in team e al contatto con il cliente.

In Lombardia, attualmente McDonald’s è presente con 144 ristoranti in cui impiega oltre 5.550 dipendenti. Dei 23.000 dipendenti che lavorano nei 590 nei ristoranti italiani della catena, la maggior parte è composta da donne (62%), che costituiscono anche il 50% degli store manager. L’età media dei dipendenti è 31,5 anni, 30 per i crew, 35 per i manager e 39 per gli store manager. Il 92% dei dipendenti è assunto con contratti di apprendistato o a tempo indeterminato.

