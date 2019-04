Mc Donald’s assume in Lombardia

490 nuovi posti di lavoro nel 2019 L’azienda assumerà 490 lavoratori nei ristoranti della Lombardia. Nella nostra provincia aprirà un nuovo ristorante a Nembro

In Lombardia, attualmente McDonald’s è presente con 144 ristoranti in cui impiega oltre 5.550 dipendenti. Dei 23.000 dipendenti che lavorano nei 590 nei ristoranti italiani della catena, la maggior parte è composta da donne (62%), che costituiscono anche il 50% degli store manager. L’età media dei dipendenti è 31,5 anni, 30 per i crew, 35 per i manager e 39 per gli store manager. Il 92% dei dipendenti è assunto con contratti di apprendistato o a tempo indeterminato.

