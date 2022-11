Monte Farno, una donna di 67 anni si frattura una caviglia: soccorsa

I tecnici sono intervenuti al Monte Farno, nei pressi del rifugio Parafulmine, per una donna di 67 anni che aveva riportato la sospetta frattura di una caviglia . Non riusciva a proseguire e quindi ha chiesto aiuto.

La centrale di Soreu ha attivato le squadre, sono intervenuti i soccorritori di turno a Clusone e altri dalle Stazioni competenti. Il Cnsas - Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico si occupa degli interventi di carattere tecnico - sanitario in ambiente impervio, in stretto coordinamento con il sistema dell’emergenza urgenza sanitaria, in Lombardia rappresentato da Areu, con i servizi di elisoccorso e con le centrali del numero unico di emergenza 112.