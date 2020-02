Mucca cade di schiena nella mangiatoia

Salvata con il verricello da Vigili del Fuoco Un intervento particolare quello effettuato nella mattinata di martedì 11 febbraio a Cene, in Valle Seriana.

Una mucca caduta di schiena nella mangiatoia che non riusciva più a muoversi e rischiava così di morire. È accaduto nella mattinata di martedì 11 febbraio a Cene in via De Gasperi.

Non sapendo come risolvere la situazione, i proprietari hanno chiamato Vigili del Fuoco, che arrivati da Gazzaniga verso le 8, hanno cominciato le operazioni di recupero grazie al verricello del fuoristrada di servizio.

La mucca riversa nella mangiatoia

Fortunatamente in poco meno di un’ora l’operazione è stata portata a termine con successo, l’animale è sano e salvo.

