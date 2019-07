Muore a 110 anni, addio Maria

Era la decana della Lombardia Si è spenta a Villa d’Ogna l’ultracentenaria Tonoli: era la zia del Beato Dordi. Una vita segnata da tanti dolori e perdite. «La fede è stata la sua linfa vitale».

Con i suoi 110 anni compiuti il 9 ottobre scorso era la decana non soltanto della Bergamasca, ma anche della Lombardia e ottava, per età, in Italia. Si è spenta ieri pomeriggio verso le 14,10, confortata dall’affetto dei suoi familiari, Maria Tonoli vedova Dordi.

«La mamma è morta a seguito di una polmonite – spiega il figlio Ottavio – contratta una ventina di giorni fa, che purtroppo non è riuscita a superare. La camera ardente è allestita qui a Villa d’Ogna», dove questa sera alle 20 si terrà la veglia di preghiera, mentre le esequie saranno celebrate domani alle 15,30 nella chiesa di Santa Maria Nascente a Gromo San Marino, in comune di Gandellino, dove Maria era nata ed è vissuta per parecchio tempo. E dove, nel camposanto, riposerà accanto ai suoi cari. Il funerale sarà celebrato dai parroci di Villa d’Ogna, don Riccardo Bigoni e don Elio Previtali.

