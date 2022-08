Nebbia in quota, perde l’orientamento: escursionista soccorso a Valbondione

Squadre di soccorso in azione nella serata di venerdì 12 agosto a Valbondione. Un escursionista di Bergamo aveva perso l’orientamento a causa della nebbia in quota, mentre si trovava nella zona del Monte Vigna Soliva. Ha chiesto aiuto e la centrale ha attivato il Soccorso alpino, VI Delegazione Orobica, e i Vigili del fuoco. In poco tempo l’uomo è stato rintracciato; l’elicottero dei Vigili del fuoco lo ha recuperato e portato in piazzola a Valbondione, dove erano pronti a partire, in supporto delle operazioni, otto tecnici del Soccorso alpino. L’intervento è terminato intorno alle 19.