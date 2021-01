Oneta, riaperta la provinciale

Si passa a senso unico alternato Nel tardo pomeriggio di lunedì 4 gennaio la riapertura parziale della strada chiusa sabato per rischio slavine.

Riapertura a senso unico alternato per la provinciale 46 a Oneta, chiusa da sabato per rischio slavine. L’apertura è scattata verso le 17,45 di lunedì 4 gennaio, al termine dei monitoraggi eseguiti durante la giornata. È aperta solo una corsia, percorribile a senso unico alternato. Le 200 persone rimaste bloccate da sabato nelle frazioni di Scullera e Cantoni, già domenica hanno potuto rimettersi in movimento lungo la strada comunale di via Mulini.

