Onore, auto fuori controllo esce di strada

Completamente distrutta, 5 giovani feriti L’incidente è avvenuto alle 23.20 di lunedì notte sulla ex statale 671nel comune seriano.

Cinque ragazzi tra i 15 e i 20 anni sono rimasti feriti, fortunatamente in maniera non grave, in un incidente che poteva avere conseguenze peggiori vista la condizione dell’auto che è andata completamente distrutta.

Alle 23.20 di lunedì 28 luglio i cinque ragazzi di 15, 16,17, 18 e 20 anni viaggiavano su un picck-up quando, per cause ancora da accertare, hanno perso il controllo del mezzo che si è ribaltato più volte sulla carreggiata.

Sul posto sono accorse quattro ambulanze e un’auto medica e i Vigili del Fuoco di Clusone che hanno aiutato i soccorritori a estrarre i giovani dall’abitacolo.

