Orobie, il vento forte «spazza» le creste innevate - Video

La neve caduta in quota nella serata di venerdì 8 aprile alle prime luci di sabato mattina è stata trascinata dal forte vento che ha spazzato le creste più elevate. Ai 3.050 metri del Pizzo Coca la temperatura è precipitata, nel primo pomeriggio, a -12 gradi.

Giornata ventosa sabato in Lombardia, anche nei centri della pianura. Particolarmente forti le raffiche a Milano - dove venerdì era stata diramata l’allerta «gialla» per sabato a partire dalle 6 - che sono arrivate a 80 chilometri all’ora. I vigili del capoluogo lombardo sono intervenuti per tende e ombrelloni caduti, alberi pericolanti o oggetti che rischiavano di precipitare dalla abitazioni.