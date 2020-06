Parre, auto fuori strada

Illesa ragazza di 21 anni La vettura nella mattinata di domenica 28 giugno ha sbandato lungo la strada provinciale 49 ed è finita contro il guardrail: tanto spavento per la conducente, che per fortuna non ha riportato ferite. Intervenuti i vigili del fuoco di Clusone.

Lo schianto poco dopo le 8 di domenica 28 giugno: la vettura, guidata da una ventunenne, ha sbandato lungo la strada provinciale 49 nel territorio di Parre ed è uscita di strada, finendo contro il guardrail. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Clusone: si è temuto per le condizioni della ragazza, che per fortuna è rimasta illesa, nonostante il forte impatto. La giovane è stata comunque trasportata all’ospedale di Piario per ulteriori controlli, le sue condizioni sono state giudicate buone. I vigili del fuoco hanno bonificato e messo in sicurezza la zona compromessa.

