Pasqua e Pasquetta, tempo di gite e picnic

Dalla Maresana ai laghi, preparate gli zaini Su «L’Eco di Bergamo» in edicola oggi, venerdì 19 aprile, quattro pagine dedicate alle iniziative e alle manifestazioni in programma in città e provincia, con tutte le mete per le vostre escursioni. Bel tempo domenica 21, solo qualche nuvola lunedì.

Preparate la coperta da pic-nic e la torta Pasqualina. La gita fuori porta vi aspetta. Le occasioni in tutta la provincia per una bella scampagnata di Pasquetta non mancano, anzi. Non solo perché la Bergamasca è piena di luoghi fatti su misura per un pranzo o una merenda all’aria aperta (prati e boschi dove stendere un telo e improvvisare un piccolo simposio familiare o tra amici abbondano). Ma anche perché Pro loco e amministrazioni comunali propongono simpatiche iniziative.

E poi c’è una variabile, non di poco conto, che è favorevole. Il meteo: «Fino a domenica prevediamo sole e caldo anche nella Bergamasca – dice Paolo Corazzon, di 3bmeteo.com – con temperature massime fino a 25 gradi. Domenica sera inizierà a vedersi qualche velatura, ma, stando ai dati che abbiamo ora, a Pasquetta ci sarà giusto qualche nuvola. La pioggia, se dovesse cadere, solo in serata».

Le mete più gettonate sono il classico appuntamento alla Maresana, l’aso di Seriate, la Pratolina di Pradalunga, i Colli di San Fermo, i laghi di Endine e Iseo e la montagna con la neve.

