Pioggia in pianura e neve in montagna

Fiocchi al rifugio Alpe Corte -Foto/Video È arrivata la pioggia e con lei il freddo, ecco che così in montagna è tornato a nevicare.

A Bergamo giovedì 15 ottobre il cielo è molto nuvoloso con piogge e rovesci anche temporaleschi, i fenomeni si attenueranno nel pomeriggio. Sono previsti 13 mm di pioggia.

Le temperature massime si assesteranno intorno ai 10 gradi in pianura, le minime sugli 8. Lo zero termico è previsto sui 2000 metri, ma evidentemente anche più in basso visto che la neve sta cadendo al rifugio Alpe Corte in Valcanale di Ardesio che è a quota 1400 metri.

Guarda il video della nevicata

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Venerdì le previsioni saranno in miglioramento e da metà giornata la nuvolosità lascerà spazio al cielo azzurro, prodromo di un fine settimana che dovrebbe essere tutto sommato bello.

© RIPRODUZIONE RISERVATA