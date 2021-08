Ponte Nossa, in arrivo la nuova rotonda. Guarda le immagini del drone In questi giorni di traffico intenso verso le valli, a catalizzare l’attenzione a Ponte Nossa è la nuova rotatoria, pronta a metà e sulla quale gli automobilisti possono già transitare, salendo verso Clusone.

In questo video di Walter Bonazzi realizzato con il drone e postato su Facebook dalla Lista civica Ponte Nossa in Comune che amministra il paese sotto la guida del sindaco Stefano Mazzoleni, ecco come si presenta dall’alto il rondò che si sta delineando in zona stazione, sulla strada statale lungo il fiume Serio.

Il cantiere della rotatoria è stato aperto ufficialmente il 19 aprile scorso e dovrebbe chiudersi definitivamente fra due mesi, ma già ora le auto possono transitare sulla prima metà che è già conclusa.

L’opera, costata 980.000 euro, dovrebbe consentire di mettere finalmente la parola fine a uno degli incroci più pericolosi dell’alta Valle Seriana.

Guarda il video della rotonda effettuato con il drone.

