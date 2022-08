Ponte Nossa, si rompe un tubo del gas. Vigili del fuoco e tecnici in azione. Il Comune: sotto controllo, nessun allarme

Vigili del fuoco, squadre antincendio Aib e tecnici del gas sono intervenuti nella mattinata di lunedì 1° agosto a Ponte Nossa, dove si è rotto un tubo del metano. È successo poco prima delle 9 in via De Angeli, in località Ramello, dove erano in corso dei lavori. Dopo le verifiche del caso, si è deciso di procedere con la realizzazione di un bypass, opera che richiederà alcune ore di lavoro.

I cittadini hanno sentito odore di gas nella mattinata in paese e nelle zone limitrofe, ma dal Comune spiegano che la situazione è sotto controllo e non ci sono motivi di preoccupazione. La fornitura nelle case non è bloccata, ma potrebbero esserci degli «sbalzi» di pressione nel corso della giornata. «La situazione è sotto controllo, ma per il momento non si può accedere all’area utilizzando il ponte – si legge sulla pagina Facebook Lista Civica Ponte Nossa in Comune, guidata dal sindaco Stefano Mazzoleni –. Potrebbe esserci qualche interruzione nella fornitura in giornata, ci scusiamo». «Non allarmatevi – prosegue – sono intervenuti i vigili del fuoco e l’Aib. Condividete il post. Grazie».